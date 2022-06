Innovazione digitale, il polo ionico c’è. Melucci: «Così favoriamo coi fatti la diversificazione produttiva»

Il polo di innovazione digitale di Taranto ha ricevuto il sigillo di eccellenza della Commissione Europea.

Il progetto tarantino “Ap-Edih”, cui ha lavorato l’amministrazione guidata da Rinaldo Melucci in partenariato con Politecnico e Università, rientra tra i 17 ritenuti meritevoli di attenzione e che saranno finanziati al 50% con risorse nazionali.

Tutti questi progetti andranno a costituire la nascitura rete degli “European digital innovation hub”, ai quali la Commissione Europea ha deciso di affidare la transizione digitale di industria, piccole e medie imprese e pubblica amministrazione.

«Per Taranto l’innovazione digitale è un orizzonte a portata di mano – il commento del candidato sindaco Rinaldo Melucci –, è una leva in grado di favorire la diversificazione produttiva sulla quale puntiamo da anni. Abbiamo così ottenuto un primo successo, grazie all’impegno dell’allora assessore Fabrizio Manzulli e della struttura tecnica del Comune. Sarà nostro compito, appena tornati alla guida della città, trovare le altre risorse anche attraverso il coinvolgimento dei privati. Naturalmente, confidiamo in un rifinanziamento della misura da parte dell’Ue: in questo modo, avremmo automaticamente la copertura totale dell’investimento e potremmo partire immediatamente».

Gli Edih dovranno anche indirizzare le aziende e le istituzioni verso un consumo di energia più efficiente e verso l’azzeramento delle emissioni di carbonio.

«Il nostro polo di innovazione digitale – ha aggiunto Melucci – sarà quindi estremamente funzionale rispetto agli obiettivi che ci siamo posti nel nostro piano di transizione “Ecosistema Taranto” e nel nostro programma elettorale. Ogni progetto che abbiamo pensato per la nostra città è un pezzo di un quadro più ampio: Taranto protagonista di uno sviluppo nuovo, sostenibile e differente».

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: