Battista su nomina nuovo commissario provinciale del PD

“Nelle scorse ore, è stato nominato Antonio Misiani alla carica di commissario provinciale del PD jonico, dopo le dimissioni immediate di Nicola Oddati, destinatario lo scorso aprile di un decreto di perquisizione da parte della Guardia di finanza nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Napoli su appalti pubblici per i lavori al rione Terra di Pozzuoli.

Un vero industrialista alla guida del PD locale, sull’ex Ilva ricordiamo le dichiarazioni secondo le quali “la priorità è non chiudere”.

Questa scelta di Enrico Letta è un chiaro segnale del PD nazionale che, in netto contrasto con le dichiarazioni rilasciate in campagna elettorale dalla coalizione a sostegno di Melucci, che passa con nonchalance dalla chiusura dell’area a caldo, all’adozione dei forni elettrici, alla decarbonizzazione, fino all’idrogeno.

Nulla di nuovo sul fronte PD, nessuna presa di coscienza ecologista, nessun futuro green per Taranto.

E, proprio quando si è riacceso il dibattito sull’aumento della produzione a 8 milioni di tonnellate, una nomina simile può significare solo una cosa: la produzione prima di tutto.”

Nota del candidato sindaco Massimo Battista (Una città per cambiare – Taranto città normale – Periferie al centro)

