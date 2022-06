Marina Militare e Ferrari Club “Passione Rossa” insieme per un evento di solidarietà

Venerdì 3 giugno 2022 dalle ore 09.30, la Marina Militare e il Ferrari Club “Passione Rossa”, nell’ambito della campagna “Ferrari Therapy 2022”, si uniranno per dar vita ad un evento di solidarietà unico nel suo genere.

A bordo di nave Garibaldi, ormeggiata presso la Stazione Navale Mar Grande di Taranto, saliranno a bordo i ragazzi speciali appartenenti all’Associazione Italiana Persone Down insieme ai soci di “Passione Rossa”. Per l’occasione sarà trasportata a bordo una “Ferrari F8 Tributo”, alla guida della quale il pilota e Presidente del Ferrari Club “Passione Rossa, Fabio Barone, protagonista di tanti record a bordo dei bolidi di Maranello, ha recentemente battuto il record di Google sulla distanza Roma-Capo Nord, conquistando il quarto world guinness record consecutivo. Saranno inoltre esposte in banchina nei pressi di nave Garibaldi ben 30 Ferrari.

Ai ragazzi dell’associazione sarà data la possibilità di prendere parte ad una visita guidata dell’unità e di provare l’ebrezza di mettersi alla guida delle autovetture della casa di Maranello all’interno della Stazione Navale.

(foto Marina Militare)

