CONI: il 5 Giugno la Giornata Nazionale dello Sport

Quest’anno il CONI, attraverso la “Giornata Nazionale dello Sport”, vuole rafforzare l’idea di quanto lo sport sia fondamentale per la ripartenza del paese e lo fa riprendendo il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in occasione della sua visita nella sede del CONI del 12 giugno 2017 ebbe a dire “Chi si impegna per lo sport e lo diffonde, aiuta il Paese.

La “Giornata Nazionale dello Sport” si svolge contemporaneamente su tutto il territorio nazionale nella prima domenica di giugno, che quest’anno cadrà il 5 giugno. Sotto la direzione del CONI ed in stretto ed imprescindibile coinvolgimento degli Organismi sportivi e delle Associazioni sportive dilettantistiche affiliate, molti Comuni hanno attivato iniziative, eventi e manifestazioni volte a valorizzare la funzione dello sport quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento dell’individuo, di miglioramento delle qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della società civile.

Nella provincia ionica, oltre il Comune di Taranto, i sindaci di Avetrana, Castellaneta, Crispiano, Faggiano, Fragagnano, Ginosa, Grottaglie, Manduria, Montemesola, San Marzano di San Giuseppe e Statte hanno creduto nell’importanza di concorrere a diffondere ed affermare lo sport tra i propri cittadini, mettendo a disposizione gratuitamente piazze e vie pubbliche dove allestire ed attrezzare i vari campi di gioco.

Tutti (giovani e meno giovani, anche non tesserati ad Organismi sportivi) avranno la possibilità cimentarsi gratuitamente nelle varie discipline apprezzando così il piacere e il divertimento di fare sport.

Alle suddette iniziative si sono aggregati la UISP, lo CSEN e l’ACSI che con le associazioni loro affiliate hanno organizzato autonomamente eventi in strutture ed aree private che questo CONI, su loro richiesta, ha inserito nella “Giornata Nazionale dello Sport” in quanto contribuiscono a diffondere “lo sport tra la gente”. Un vivo ringraziamento è dovuto per la loro determinazione, passione e competenza ai Fiduciari Locali ed al Coordinatore tecnico provinciale del CONI, che sono stati di supporto tecnico alle Amministrazioni Comunali coordinando nei rispettivi territori tutte le attività sportive previste.

