Trenitalia, estate 2022: le meraviglie della Puglia a portata di treno

Presentata dall’Amministratore Delegato di Trenitalia, Luigi Corradi, la Trenitalia Summer Experience 2022, la nuova offerta estiva, con servizi e promozioni adeguate a una domanda di mobilità sostenibile e incentivanti un turismo di qualità, messa a punto dalle società del polo “Passeggeri” del Gruppo FS e al via domenica 12 giugno, in concomitanza proprio con l’attivazione dell’orario ferroviario estivo.

“Con l’avvio della Trenitalia Summer Experience 2022 – ha evidenziato Luigi Corradi, Amministratore Delegato di Trenitalia – il nostro obiettivo è valorizzare e incentivare la scelta del treno anche coniugandolo in maniera efficace con altri mezzi di trasporto quando necessari a raggiungere le mete finali più amate dai nostri clienti. Un obiettivo che Trenitalia si pone anche nel suo ruolo di capo del Polo Passeggeri del Gruppo FS. Insomma, guardiamo all’esperienza di viaggio nella sua interezza per abbinare all’opzione virtuosa e sostenibile del treno altri plus quali la comodità, la convenienza, la capillarità e rispondere così a un aumento di domanda di mobilità estiva che trova una prima benaugurante conferma nelle prenotazioni già registrate per i prossimi mesi”.

La summer experience in Puglia

Dal 12 giugno, con l’entrata in vigore del nuovo orario, l’offerta dei treni a lunga percorrenza crescerà con più di 60 collegamenti al giorno verso Roma, Firenze, Bologna, Milano, Venezia e Torino, con fermate straordinarie a Monopoli, Fasano e Ostuni con una maggiore quantità di posti a disposizione nei giorni di punta grazie all’utilizzo dei Frecciargento accoppiati.

Saranno più di 200 i treni regionali di Trenitalia in circolazione ogni giorno sulle linee Lecce – Bari, Bari – Foggia, Bari – Taranto, Taranto – Brindisi e Foggia-Manfredonia, con un incremento dei collegamenti Barletta – Bari – Fasano nel weekend.

Numeri a cui si aggiungono quelli di Ferrovie del Sud Est con i suoi oltre 200 treni al giorno e più di 900 corse bus che collegano in modo capillare i comuni della Valle d’Itria e del Salento.

L’offerta a Bari e dintorni

Consolidata l’offerta di servizi combinati treno + bus verso le principali mete turistiche della costa e dell’entroterra barese:

Trulli link fino a 20 collegamenti al giorno con i bus di Ferrovie del Sud Est per scoprire le meraviglie della Valle d’Itria (Alberobello, Locorotondo e Martina Franca) in combinazione con i treni in arrivo e in partenza da Bari Centrale.

Grotte link fino a 16 collegamenti al giorno tra Bari Centrale e le Grotte di Castellana sempre a cura di Ferrovie del Sud Est.

I collegamenti terra&mare tutti i giorni otto collegamenti Alberobello – Monopoli (via Grotte di Castellana), otto Alberobello – Ostuni e otto Alberobello – Polignano a Mare (via Fasano), a cura di Ferrovie del Sud Est.

Monopoli beach link, collegamenti bus ogni mezzora in collaborazione con la società di trasporto Miccolis Lentini, verso le spiagge del litorale fino a Capitolo e all’Acquapark di Egnatia.

L’offerta in provincia di Brindisi e nel Salento

Brindisi Air&Port link attivo da inizio anno, è il nuovo servizio di trasporto integrato treno +bus sostenibile – nato dalla collaborazione tra Trenitalia e STP Brindisi. Fino a 37 soluzioni di viaggio integrato al giorno da e verso Lecce, 35 da e verso Bari e 16 da e verso Taranto.

Ostuni link fino a 50 collegamenti al giorno, è il servizio navetta dalla stazione ferroviaria al centro della città bianca.

Salento Link, il servizio di trasporto di Ferrovie del Sud Est in connessione con i treni regionali e a lunga percorrenza in arrivo e in partenza dalla stazione di Lecce verso le principali mete balneari del Salento:

24 bus al giorno da/per Otranto (12 dirette e 12 marine)

26 treni da/per Gallipoli di cui 10 veloci nei feriali

10 treni + 6 bus da/per Gallipoli nei festivi

12 bus al giorno da/per Porto Cesareo

Nei giorni feriali ci saranno 14 treni al giorno tra Gallipoli e Baia Verde.

L’offerta in Capitanata

Dopo il successo dello scorso anno, tornano anche quest’estate i servizi treno+bus, in collaborazione con COTRAP, in connessione con i treni regionali provenienti da Lecce, Bari e Barletta:

Vieste link fino a 16 connessioni al giorno con il servizio pubblico locale di bus che connettono la stazione ferroviaria di Foggia con il territorio turistico del Gargano

San Giovanni Rotondo link fino a 36 collegamenti bus al giorno per raggiungere da Foggia il Santuario di Padre Pio

Collegamenti in treno da giugno a fine agosto sulla linea Foggia – Manfredonia.

Partnership e Promozioni

Tornano le agevolazioni per i viaggiatori Trenitalia/FSE che visiteranno le Grotte di Castellana.

Agevolazioni e collegamenti dedicati anche per chi viaggerà con FSE per raggiungere il Locus Festival, la Notte della Taranta e Medimex. Prosegue la partnership BIT Mobility – FSE che prevede 30 minuti di corse gratis per chi si registra per la prima volta alla app BIT.

La nuova offerta Promo Estate Frecce permette di viaggiare su Frecciarossa e Frecciargento con sconti fino al 60% sul prezzo base. Chi il sabato prenota un viaggio di andata e ritorno nella stessa giornata ha diritto a un prezzo speciale con sconti del 70%. Sconto del 50%, invece, per i viaggi di andata e ritorno dal lunedì al venerdì nella stessa settimana. Ulteriori riduzioni fino al 50% sono previste con le offerte Me&You, Young (per i giovani fino a 30 anni) e Senior (per gli over 60). Per i viaggi di gruppo in famiglia o con gli amici con l’offerta Insieme sono disponibili sconti dal 35% al 50%. Acquistando l’opzione

TiRimborso, i biglietti acquistati in tariffa Economy e Superconomy sono rimborsabili al 90% fino a due giorni prima della partenza. Per i turisti stranieri è disponibile Trenitalia Pass, un’offerta a partire da € 129, in formato digitale e valida su Frecce e Intercity, che prevede inoltre ulteriori sconti per giovani e senior e consente ai bambini di viaggiare gratis. Il pass, disponibile in 3 tipologie (Easy, Comfort ed Executive), permette di scegliere se fare 3 o 4 viaggi in 7 giorni, 7 viaggi in 15 giorni o 10 viaggi in 30 giorni.

Riduzioni fino al 50% anche per viaggiare con la famiglia a bordo degli Intercity Notte con l’offerta Famiglia ICN. Con l’offerta Bimbi Gratis, i bambini e ragazzi fino a 15 anni non compiuti viaggiano gratis a bordo di Frecce e Intercity. Sui treni regionali, dal 29 maggio al 26 settembre 2022, è possibile usufruire dell’offerta Junior con cui i bambini fino a 15 anni non compiuti viaggiano gratis tutti i giorni della settimana se accompagnati da un adulto over 25. Sempre nello stesso periodo è disponibile l’offerta Estate Insieme a 39 € per viaggiare ovunque e illimitatamente a bordo dei treni regionali dalle 12 di venerdì alle 12 del lunedì successivo per 4 weekend consecutivi. Per chi, invece, desidera scoprire le meraviglie della Penisola a bordo dei treni regionali, è disponibile l’offerta Italia in Tour: viaggi illimitati per 3 giorni a 29 € (15 € per i bambini e ragazzi da 4 ai 12 anni) o per 5 giorni a 49 € (25 € per i bambini e ragazzi da 4 ai 12 anni).

Trenitalia sostiene anche quest’anno la campagna contro l’abbandono dei cani: fino al 15 settembre gli amici a quattro zampe viaggiano gratis a bordo di Frecce e Intercity tutti i giorni della settimana. A bordo dei treni Regionali il cane al guinzaglio da oggi viaggia senza più limiti di fascia oraria, con un biglietto, acquistabile anche sui canali digitali di Trenitalia, ridotto del 50% rispetto alla tariffa ordinaria. Gli animali di piccola taglia viaggiano gratis nel trasportino a bordo di tutti i treni di Trenitalia/FSE. Maggiori info su Trasporto animali Trenitalia e Trasporto animali FSE.

Al via la pagina Facebook del Regionale di Trenitalia

Dal 12 giugno parte anche il nuovo profilo Facebook per il Regionale di Trenitalia. Una pagina che racconterà le novità del trasporto regionale, con consigli di viaggio, approfondimenti e curiosità sulle più suggestive località del Bel Paese raggiungibili in treno e che offrirà, dalle 7 alle 21 tutti i giorni della settimana, servizio di assistenza ai passeggeri in tempo reale.

Attiva la pagina Facebook di Ferrovie del Sud Est per informazioni su orari, offerte e per ricevere assistenza in chat; per tutta l’estate attivo anche il call center di Ferrovie del Sud Est 800 07 90 90.

