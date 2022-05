I carabinieri compiono 208 anni, le iniziative del Comando Provinciale di Taranto

L’Arma dei Carabinieri festeggia, quest’anno, il 208° Annuale di Fondazione. In occasione dell’evento, il Comando Provinciale di Taranto ha organizzato alcune iniziative per celebrare la ricorrenza insieme alla cittadinanza.

In particolare, è stata allestita, presso l’unico punto vendita Thun della città, con affaccio in Piazza Maria Immacolata, una vetrina espositiva di uniformi e altro materiale, fra cui un elmo e una corazza del Reggimento Corazzieri ed un’antica sella del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo.

Domenica 5 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, in Piazza Maria Immacolata, si terrà una mostra statica di mezzi ed equipaggiamenti in dotazione all’Arma. Sarà anche presente, nella circostanza, una pattuglia a cavallo del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Martina Franca, che percorrerà le adiacenti vie del centro cittadino.

Lunedì 6 giugno, alle ore 18.00, si svolgerà la tradizionale cerimonia militare che quest’anno, per la prima volta, avrà luogo al di fuori delle mura della caserma: per sottolineare ancora di più il solido radicamento dei Carabinieri nella comunità e per valorizzare un sito particolarmente caro ai Tarantini, la cerimonia si svolgerà all’interno di Villa Peripato, con ingresso da piazza J.F. Kennedy. Saranno schierati i Carabinieri di tutte le specialità che operano nella provincia jonica, alcuni dei quali riceveranno un riconoscimento per i particolari meriti acquisiti nel corso dell’attività di servizio.

Tutte le fasi della cerimonia saranno accompagnate dalle musiche eseguite dalla Fanfara del Comando Marittimo Sud.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: