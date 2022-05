AdIH annuncia firma accordo con Ilva S.p.A. in A.S. per proroga di 2 anni affitto complessi aziendali di Ilva

Acciaierie d’Italia Holding S.p.A. (AdIH) annuncia la firma di un accordo con Ilva S.p.A. in A.S. per la proroga di 2 anni (fino al 31 maggio 2024) dell’affitto dei complessi aziendali di Ilva, al fine di consentire a Ilva di chiedere la revoca dei provvedimenti giudiziari che gravano sullo stabilimento di Taranto.

In data odierna, gli azionisti di AdIH, il gruppo ArcelorMittal e Invitalia S.p.A., hanno firmato una proroga del loro accordo di investimento e parasociale, che conferma l’assetto proprietario e di governance di AdIH per i prossimi 2 anni.

Nota dell’azienda.

