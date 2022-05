Intervento Massimo Battista su aeroporto “Arlotta”

“È di questi giorni la notizia dell’apertura ai voli civili dell’aeroporto Gino Lisa di Foggia. Così, mentre sull’Arlotta di Grottaglie si continua a fare annunci, altrove si fanno i fatti.

Dai voli spaziali a quelli cargo, passando per improbabili voli charter, da anni assistiamo ad un valzer di promesse mai realizzate. Il fallimento della politica locale è tutto qui. Taranto resta, come sempre, fanalino di coda.

Nessun volo civile, pochissimi treni, l’autostrada ferma a Massafra da sempre.

Pur non essendo questa competenza diretta del Sindaco, è innegabile che questa situazione sia figlia della debolezza politica di chi ha amministrato la città.

Una città definita “indispensabile” per il sistema-Paese merita quei servizi che a noi tarantini sono sempre stati preclusi.

Un Sindaco che vuol lavorare per il bene della città deve pretendere dagli altri livelli istituzionali, regionali e nazionali, il rispetto che questa città merita.

Come si può pensare ad uno sviluppo alternativo se a livello infrastrutturale non disponiamo di adeguati collegamenti?

Mi impegno con i miei concittadini ad invertire la rotta, a farmi portavoce sui tavoli istituzionali delle legittime pretese dei tarantini.

È adesso il momento di cambiare.”

Lo scrive il candidato sindaco di Taranto, Massimo Battista (Una città per cambiare Taranto città normale Periferie al centro)

