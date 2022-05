Sit in di protesta dei pescatori per il caro carburante, oggi, lunedì 30 maggio, presso la banchina di via Garibaldi, a Taranto.

Ne danno notizia Emilio Palumbo (Agci Agrital Taranto) e Cosimo Bisignano (Legacoop Agroalimentare Taranto – Dipartimento Pesca)

