CON Taranto su dichiarazioni Tajani

“I nostri figli sono i vostri figli. Il nostro dolore è uguale al vostro. Non è venendo da Roma a raccontarci che dobbiamo essere il polo dell’acciaio per l’Italia che convincerete genitori e figli tarantini che possiamo ancora sopportare questa sofferenza, non si sa bene nel nome di cosa.

Grazie Onorevole Tajani, avremmo tutti preferito ascoltare parole diverse, da un esponente della politica nazionale. E’ la conferma che non verranno mai dal centro destra, lo stesso che candida a Taranto persone che per la causa ambientalista hanno speso tutte le proprie forze.

Abbiamo diritto di decidere del futuro di Taranto ascoltando parole più rispettose. Intanto quelle che parlano della chiusura delle fonti inquinanti, delle bonifiche mancate, del cronoprogramma che avrebbe trasformato la fabbrica nel 2023 in qualcosa di eco compatibile.

Oggi più di prima abbiamo chiaro che stiamo dalla parte giusta.”

Nota del Coordinamento Regionale e Cittadino CON Taranto

