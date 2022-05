Protocollo d’intesa tra Confapi Industria Taranto e Programma Sviluppo

Verrà presentato alla stampa lunedì 30 maggio alle 10.00, presso la biblioteca comunale Acclavio di Taranto, il protocollo d’intesa siglato tra Confapi Industria Taranto e Programma Sviluppo.

Interverranno Roberto Palasciano, Presidente Confapi Taranto e Silvio Busico, Direttore Generale Programma Sviluppo.

L’accordo consentirà agli associati Confapi di accedere gratuitamente ad una serie di servizi per essere aggiornati e pronti di fronte alle continue sollecitazioni del mondo economico, e di conseguenza per rendere le proprie imprese sempre più competitive. Obiettivo dichiarato per il quale viene perfezionata l’intesa: garantire una formazione continua, obbligatoria e non, attraverso l’utilizzo dei fondi paritetici interprofessionali, e soprattutto rispondente alle esigenze dell’azienda.

Percorsi che verranno effettuati con lezioni in presenza e a distanza, ma anche con forme di apprendimento on the job, quindi utilizzando una metodologia formativa sul posto di lavoro. L’accordo permetterà anche di poter contare su un supporto qualificato nella richiesta dei voucher regionali, e indicazioni precise nel caso in cui le imprese avessero necessità di avviare un ricambio generazionale del personale, ricorrendo al programma Garanzia Giovani, e quindi ad agevolazioni messe in campo a livello regionale e nazionale per l’assunzione di giovani, per i tirocini e per i contratti di apprendistato.

Le aziende che fanno parte del circuito Confapi saranno inoltre affiancate dagli esperti di Programma Sviluppo nella ricerca e selezione del personale.

Collaborazioni che nascono con questo spirito e con questa ambizione, mirano ad alimentare, nel contesto economico locale, un’offerta imprenditoriale certamente più qualificata e performante.

