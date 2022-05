Ligonzo (Cisl FP): “Servono aumenti salariali per i dipendenti del Comune di Taranto”

Il Segretario Aziendale della Cisl FP al Comune di Taranto torna sul tema degli aumenti salariali per i dipendenti pubblici. Di recente è stato approvato il Piano del Fabbisogno 2022/2024, di cui alla deliberazione commissariale n.127 del 19.05.2022, che determina un rilevante incremento del personale in funzione anche delle ulteriori competenze attribuite all’Ente in applicazione delle recenti normative nazionali e regionali.

A seguito della rivisitazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente relativo all’esercizio corrente, giusta determina dirigenziale n.207 del 17/05/2022, motivata attraverso l’applicazione dell’art.33, commi 1, 1/bis e 2 del D.L. n.34/30.04.2019 (coordinato con la Legge di conversione 28 giugno 2019, n.58), la Cisl FP Taranto Brindisi invita S.E. il Commissario prefettizio Cardellicchio, ed in continuità, la prossima giunta comunale, a disporre le opportune direttive circa l’attuazione della citata normativa anche per il fondo del personale non dirigente.

Le retribuzioni di tutto il personale, sia dirigenziale che di comparto, sono fra i più bassi d’Italia. Sicuramente- continua lo stesso Ligonzo- la differenza fra le varie città e le regioni è l’offerta dalla qualità dei singoli uffici nonché dalle risorse umane che sovrintendono i diversi settori della pubblica amministrazione, da considerare in aumento con i nuovi concorsi” Consapevoli del valore del proprio lavoro, conclude Ligonzo, i dipendenti si aspettano soprattutto dalla nuova amministrazione, un impegno a garantire i giusti livelli retributivi, aumentando il benessere organizzativo, anche attraverso la possibilità di sviluppo di carriera e la formazione professionale.

