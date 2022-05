Concluso progetto “Spazio Giovani”, lezioni di vela e di canoa per gli studenti

Giunge al termine “SPAZIO GIOVANI”, il progetto realizzato dalla Provincia di Taranto grazie al fondo messo a disposizione dal Dipartimento Politiche Giovanili, destinato ad UPI e finalizzato a cofinanziare interventi integrati a favore dei giovani.

Venerdì e sabato prossimi sono previsti due appuntamenti a chiusura delle attività che hanno visto lo “sport” protagonista assoluto, inteso come mezzo di coesione sociale per i giovani e strumento di inclusione per garantire pari opportunità ai soggetti diversamente abili o in condizioni di marginalità.

Venerdì 27 maggio, a partire dalle ore 10, nel salone di rappresentanza del Palazzo di Governo (1° piano), gli studenti dei Licei sportivi, “Orazio Flacco” di Palagiano e “Augusto Righi” di Taranto, incontreranno i professori Nico Surico e Francesco Nardulli, preparatori atletici e componenti della associazione sportiva dilettantistica “Archinto Fit Team” per dibattere sulla valorizzazione dell’ambiente e del territorio attraverso lo sport.

All’incontro con gli studenti saranno presenti anche il presidente della Provincia di Taranto Giovanni Gugliotti, il responsabile unico del progetto e dirigente degli Affari Generali, Stefano Semeraro e il direttore generale dell’Upi Puglia Roberto Serra. Sabato 28 maggio, invece, i ragazzi, a partire dalle 9.30, avranno la possibilità di fare prove pratiche di vela e di canoa sul Lungomare, presso la sede della Lega Navale di Taranto.

