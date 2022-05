Ance, Melucci: «Esigenze dei costruttori punto fermo della nostra azione amministrativa»

“Le esigenze dei nostri costruttori sono sempre state un punto fermo dell’azione amministrativa di questi anni.

Abbiamo creato le condizioni ideali affinché, dopo le difficoltà della pandemia, si attivasse la ripartenza del settore.

Per questo, confrontandoci con Ance e con il suo presidente Fabio De Bartolomeo, abbiamo ritrovato quella sintonia che in tempi recenti aveva prodotto provvedimenti a favore dell’edilizia: sia per spingere la stagione dei bonus, con una promozione mirata, sia per garantire sostegni diretti, con interventi licenziati dal Consiglio Comunale.

Ance, inoltre, ci ha presentato un documento che sottoscriviamo in pieno, soprattutto nella parte dedicata alla continuità amministrativa: è l’unica strada per garantire che il lavoro fatto fino a oggi non vada perso”, conclude la nota di Rinaldo Melucci.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: