L’ex assessore Scarpati si candida a sostegno di Musillo

Annuncia ufficialmente oggi la sua candidatura Simona Scarpati, ex assessore ai servizi sociali del Comune di Taranto tra il 2017 e il 2019 in una partecipata conferenza stampa presso il Nautilus.

Già nel 2019 l’avvocato evidenziò all’allora sindaco Rinaldo Melucci la necessità riguardo “una serena riflessione politica da parte di tutti, nel segno della responsabilità partitica e politica che sappia unicamente guardare con senso responsabilità al bene della collettività”, oltre che alla sua indisponibilità a ritornare in giunta, prendendo le distanze dal Partito Democratico e dall’amministrazione comunale allora in carica.

“La mia candidatura nasce da un percorso e da una passione politica sin da giovane, dalla volontà di risolvere problemi ed aiutare il prossimo, ritengo che Forza Italia sia un partito moderato e liberale, in linea con i miei valori” dichiara Scarpati.

Presenti oggi anche il coordinatore cittadino di Forza Italia, Massimiliano Di Cuia, il consigliere regionale Vito De Palma e il candidato sindaco della “Grande Alleanza per Taranto” Walter Musillo.

Musillo evidenzia come sia necessaria la presenza di persone preparate e dal valore umano elevato per risollevare la città di Taranto che, facendo gola a molti, “Viene controllata da Bari”.

