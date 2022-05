Ilva, Cassese (M5S): audizione commissari, nessun ritardo su bonifiche

“I Commissari Ilva in Amministrazione Straordinaria, come fatto anche in precedenza, ci hanno appena aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori di bonifica di Taranto, che sulla base della documentazione illustrata e depositata, proseguono con 16 cantieri aperti ed altri in procinto di avviarsi. Ringrazio i Commissari Antonio Lupo, Francesco Ardito e Alessandro Danovi per l’impegno che stanno mettendo nello svolgimento dell’incarico delicato assegnato loro e per non essersi mai sottratti da alcun chiarimento, che con puntualità e costanza hanno portato in sede Parlamentare.”

Questo il commento del deputato pugliese Gianpaolo Cassese (M5S) dopo l’audizione che si è svolta oggi nelle commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera dei deputati in merito alle attività di bonifica del sito ex Ilva.

“Non si dica più che le bonifiche sulle aree interne ed esterne del sito ex Ilva siano in ritardo. Il quadro degli interventi offerto oggi dai commissari, che hanno completato gli interventi di messa in sicurezza permanenti sia della discarica Nuove Vasche che della Due Mari – quest’ultima in largo anticipo rispetto alla scadenza -, conferma uno scenario opposto che non mi risulta avere eguali nel nostro Paese quando si parla di bonifiche” prosegue.

“Nonostante il lungo periodo di Pandemia, che ha inevitabilmente rallentato le attività, i lavori sono andati avanti ed oggi, pur in un contesto segnato delle gravi conseguenze del conflitto bellico in corso in Ucraina, assistiamo ad un’accelerazione dei lavori e al raddoppio dei cantieri, con l’impiego a rotazione di 400 lavoratori in cassa integrazione” aggiunge.

“Si tratta di interventi complessi che riguardano 250 ettari di aree diversificate che presentano problematiche di rischio spesso molto alte. E, come ci è stato ricordato oggi, il lavoro più impegnativo e che richiede tempi lunghi è quello autorizzativo e dei piani di caratterizzazione, che è invisibile” ancora Cassese.

“In audizione ho segnalato ai Commissari l’importanza che le notizie sull’avanzamento dei lavori vengano adeguatamente diffuse, sia per evitare che si continui a parlare strumentalmente di ritardi, sia per tranquillizzare i cittadini che giustamente vogliono il proprio territorio finalmente bonificato” conclude.

