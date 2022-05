Caso scrutatori, PD: sorteggio unica via percorribile

“Siamo alla vigilia della nomina degli scrutatori in Commissione elettorale comunale e assistiamo ad un tentativo di nomina della maggior parte degli stessi da parte della coalizione di centro destra.

È una cosa grave che rischia di mettere in crisi il buon funzionamento dei pesi e contrappesi di garanzia nel sistema democratico. In parole povere, rischia di non garantire la neutralità necessaria durante le elezioni.

Ci aspettiamo chiarezza ma non possiamo, in ogni caso, pensare che nel 2022 si arrivi alla solita nomina degli scrutatori e che per giunta sia tutta in capo al centrodestra, violando ogni principio di rispetto degli equilibri e della neutralità elettorale.

A questo punto, il sorteggio è l’unica opzione percorribile, nonché la più giusta per i cittadini iscritti alle apposite liste. E non sono le parole di qualche consigliere comunale sulla presunta impreparazione dei cittadini a poter mettere la parola fine a questa vicenda. Se la coalizione di centro destra intende procedere alla nomina, lo faccia assumendosi la responsabilità davanti a tutta la città e dica chiaramente ai ragazzi e alle ragazze iscritte nelle liste che non sono in grado di fare gli scrutatori.

È o non è giusto procedere al sorteggio? È o non è giusto garantire a tutti i cittadini le stesse opportunità? Bene, se la pensano diversamente, lo dicano apertamente ai tarantini.

Intanto ci aspettiamo buon senso e serietà istituzionale, le stesse caratteristiche che dovrebbero essere proprie di chi in questo momento ambisce ad amministrare la città, e lanciamo un appello affinché si converga immediatamente sulla soluzione del sorteggio.”

Nota del Partito Democratico Taranto

