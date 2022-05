MArTA in MUSICA. Domani l’appuntamento con Jazz e dintorni

Sarà il talento di due virtuosi del jazz ad essere protagonista dell’ultimo appuntamento prima della pausa estiva della rassegna “MArTA in MUSICA”, realizzata dal Museo Archeologico Nazionale di Taranto e dall’Orchestra ICO Magna Grecia.

Domenica 22 maggio alle ore 12.00 la matinée tra musica e archeologia esplorerà il “Jazz e dintorni” proposto dal batterista Francesco Lomagistro e dal sassofonista Roberto Ottaviano.

Entrambi allievi del Conservatorio Piccinni di Bari, approdano al jazz dopo aver condiviso palchi di prestigio con artisti di fama nazionale e internazionale.

Al MArTA proporranno un saggio di questa musica contemporanea, figlia, come i reperti esposti al Museo, della capacità di contaminazione tra culture differenti.

L’opera del Museo testimonial della mattinata sarà la tibia in osso, uno strumento musicale rinvenuto in località Santa Lucia a Taranto, ritrovato nel corso di uno scavo nell’agosto del 1885.

“Parliamo di uno strumento a fiato realizzato con diversi elementi cilindrici avvitati tra loro, simile al più famoso aulòs dell’antica Grecia, – spiega la direttrice del MArTA, Eva Degl’Innocenti – realizzato in canna, bronzo o argento o come nel nostro caso con l’osso probabilmente di un ovino. Possiamo datare lo strumento al II-I sec. a.C.”.

Dopo la pausa estiva “MArTA in MUSICA” tornerà domenica 25 settembre con “Il pianoforte da camera” e l’esibizione del virtuoso Liubov Gromoglasova (pianoforte) e l’Ensemble della Magna Grecia.

Il biglietto per assistere a “Jazz e dintorni” di domenica 22 maggio alle ore 11.45 nell’ambito di “MArTA in MUSICA. Le matinée domenicali” potrà essere acquistato nella sede dell’Orchestra della Magna Grecia (a Taranto, in Via Ciro Giovinazzi n° 28) e su www.eventbrite.it

Ingresso consentito dalle ore 11.15

Inizio ore 11.45

Il costo del biglietto è di euro 8,00.

Info e prenotazioni

Orchestra della Magna Grecia

Front Office: Via Giovinazzi n. 28 a Taranto

Sito web orchestramagnagrecia.it

Tel.+ 39 392 91 999 35

All’ingresso del MArTA il giorno del concerto sarà consegnato ad ogni possessore del biglietto del concerto un coupon della validità di una settimana (dalla domenica del concerto evento al sabato successivo) che darà diritto ad un ingresso gratuito al Museo Archeologico Nazionale di Taranto. Il coupon ha validità dalla domenica del singolo evento concerto fino al sabato successivo e deve essere utilizzato tassativamente entro lo stesso periodo per la prenotazione e per l’ingresso gratuito al Museo Archeologico Nazionale di Taranto inserendo il codice coupon sulla piattaforma e-ticketing del Museo Archeologico Nazionale di Taranto: https://www.shopmuseomarta.it

L’ingresso al Museo del possessore del coupon è condizionato in ogni caso al numero di posti disponibili nella fascia oraria selezionata.

