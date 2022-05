Barchette di carta, bibliobus e Skuma: domenica 22 maggio in piazzale Democrate a Taranto

Tra il dire e il fare… Per “A due passi dal mare”, evento pensato e realizzato dalla neonata rete informale Minimo Comun Denominatore (MCD) in occasione della Giornata Europea del Mare, il Crest propone, domenica 22 maggio, in piazzale Democrate (Porta Napoli) a Taranto, due attività consigliate dai 4 anni in su. In mattinata, “Finché la barca va…”, costruzione partecipata di barchette di carta: nell’area dell’animazione sosterà il Bibliobus, la biblioteca itinerante su ruote di Kyma Mobilità Amat. Nel pomeriggio, narrazione “Skuma, la sposa sirena” e costruzione di burattini.

“Finché la barca va…” cantava la Orietta nazionale, quando i bambini ancora giocavano con le barchette di carta. Quanti ragazzini conoscono oggi questa sorta di origami elementare e quanti hanno mai provato a farle galleggiare sul mare vero, poi. Barche grandi e piccoline, colorate oppure no, ma tutte rigorosamente di carta da piegare, guardando come si fa, lì a due passi dal mare per vederle poi galleggiare. Accesso gratuito, dalle ore 10 alle 12.

Skuma, la sirena della fiaba tarantina, aveva lunghi capelli neri ed occhi neri e luccicanti. Le sirene, si sa, sono tanto belle ma tanto cattive. I marinai pure sono bei ragazzoni, ma tanto bugiardi. E le vicine di casa sono simpaticissime e pettegolissime. Insomma, un mondo di personaggi ispirati dal racconto a cui dare forma di burattino, da portare con sé e, magari, provare a narrare ad altri la storia di Skuma. Accesso gratuito, dalle ore 17.30 alle 19.

Minimo Comun Denominatore (MCD) nasce da un progetto promosso dall’Associazione Comunitare che, con l’intento di favorire la crescita culturale e sociale del territorio e avviando un processo di capacity building delle associazioni operanti nei quartieri Tamburi e Città vecchia di Taranto, ha attivato – con il sostegno della cooperativa Crest – la costituzione di una rete informale tra diverse organizzazioni: AFo6, Ammostro, Crest, Domus Armenorum, Ethra Archeologia, Jonian Dolphin Conservation.

