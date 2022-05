Taranto capitale europea del turismo aerospaziale

“L’aerospazio è certamente uno dei settori dell’economia in cui la Puglia può ambire a una leadership a livello mondiale con propri elementi identitari. La scelta di Grottaglie come Spazioporto Europeo ci inorgoglisce come imprenditori ma soprattutto mette in campo una nuova opportunità legata al turismo per l’intera area Jonica.

Infatti il ruolo non solo di Grottaglie ma anche Taranto nel settore della Space Economy sarà assolutamente legato alla crescita dei servizi turistico culturali che saranno capaci di attrarre i “nuovi ricchi globali” che decideranno di partire dal nostro spazioporto con vettori suborbitali, satelliti e mini satelliti.

Questo lavoro sta creando, già da subito, una forte connessione con l’industria locale e noi, imprenditori del settore turistico e culturale, siamo certi che la presenza sul territorio di Taranto dei colossi mondiali come per esempio Virgin Galactic e SpaceX di Elon Musk, creerà nuove opportunità di business per tutte le aziende che si occupano di turismo, hospitality e dell’economia del mare.

Occorre ricordare infatti che sia Elon Musk che Richard Branson (due tra i miliardari che fanno sognare gli investitori di tutto il mondo) hanno scelto proprio Grottaglie come base di lancio per i viaggi spaziali made in Europe. Grazie all’aerospazio dunque Taranto accoglierà un numero sempre maggiore di “nuovi turisti”, un target di turisti “altospendenti” che arriveranno nella nostra provincia ed avranno bisogno di tutti quei servizi sia turistici che culturali ai quali sono abituati.

Da imprenditore dunque esprimo particolare soddisfazione per l’operato della Regione Puglia che per prima ha individuato una nuova logica per lo sviluppo del territorio tarantino che passa da un nuovo concetto di economia e di turismo, questa volta, Green e Blu.

Allo stesso tempo, sono convinto che Confindustria Taranto, come è nei programmi del nostro Presidente Salvatore Toma, potrà seguire da vicino, e operativamente, le logiche che gravitano attorno al progetto aerospazio, incentivando la realizzazione di infrastrutture e servizi consoni ad un turismo, come dicevo, proveniente da tutto il mondo e sicuramente di alta gamma. Lancio dunque la proposta di candidare Taranto ad Hub europeo del turismo aerospaziale: c’è un fermento nuovo in città legato a questa nuova forma di sviluppo del territorio che sarebbe un peccato non ascoltare e non valorizzare.”

Lo scrive Fabio Montefrancesco, Presidente della Sezione Agroalimentare Cultura e Turismo di Confindustria Taranto.

