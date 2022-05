Politiche a favore dei disabili, Melucci: «Noi abbiamo scritto il Peba, i 17 lo hanno bloccato»

“Il nostro impegno per chi è affetto da disabilità è scritto, nero su bianco, nel Peba, il piano di eliminazione delle barriere architettoniche che abbiamo adottato in giunta lo scorso ottobre.

Se non fosse stato per la scellerata decisione di 17 consiglieri di far cadere l’amministrazione, oggi avremmo già esaurito la fase delle osservazioni e l’avremmo approvato in consiglio comunale.

Lo faremo molto presto, non appena torneremo a Palazzo di Città, ma non parteciperemo certo a manifestazioni con chi ha bloccato quel piano.

L’associazione “Disabili Attivi”, infatti, oggi ci ha invitati all’evento “Una comunità a misura di disabile”. Abbiamo già ringraziato il presidente Francesco Vinci per averci coinvolto e per la preziosa opera di sensibilizzazione che svolge quotidianamente, ma abbiamo declinato perché al contrario di qualcun altro, conserviamo quel pudore necessario quando si parla di temi così delicati.

Perché chi ha firmato direttamente le dimissioni da consigliere comunale, o ha spinto altri a farlo, ha materialmente bloccato il Peba. Come possono, quegli stessi soggetti, intestarsi battaglie a favore dei disabili? Non provano vergogna a far finta che quelle firme non abbiano prodotto danni enormi?

Noi sappiamo molto bene, invece, quante conseguenze abbia provocato quell’atto. Per questo non condivideremo nulla con chi ha tradito la città.”

Lo scrive il candidato sindaco Rinaldo Melucci.

