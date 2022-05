Taranto: il candidato sindaco Battista incontra Confcommercio

Incontro tra il candidato Sindaco Massimo Battista, il Presidente Giangrande e alcuni esponenti di Confcommercio Taranto.

“Riteniamo che questo incontro sia stato molto proficuo e che ci sia stata piena sintonia e convergenza sul temi dell’assoluta necessità di rilancio del settore, sull’implementazione dei parcheggi e sulla pianificazione di strategie che consentano un afflusso sempre maggiore di turisti in città.

Per quanto alcune iniziative, come le crociere del mercoledì e alcuni sporadici eventi, abbiano un discreto riscontro rispetto alla vitalità del commercio ionico, non possono essere considerate sufficienti per la ripresa di un settore fortemente depresso, tanto più a seguito della pandemia.

Il candidato Battista ha ribadito la prioritaria importanza del ripopolamento della città per consentire la ripartenza del cosiddetto commercio di prossimità.

Si sono toccati i punti della riqualificazione dei quartieri, primo fra tutti la città vecchia, che ha registrato un fallimento totale dell’iniziativa del progetto delle “case a 1 euro” dell’amministrazione Melucci, con un solo rogito all’attivo.

Inoltre si è discusso del settore della mitilicoltura e del freno imposto dall’ingombrante presenza della grande industria.

Infine, non certo per importanza, si è parlato dell’approvazione del nuovo piano del commercio tra i primi atti da compiere dopo l’eventuale insediamento. Ribadiamo l’importanza del nostro commercio e del prioritario bisogno di mettere in atto ogni azione possibile finalizzata al sostegno di questo settore.”

Nota del candidato sindaco di Taranto, Massimo Battista.

