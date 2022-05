Sciopero generale della scuola il prossimo 30 maggio, assemblee con il personale scolastico

“Le scriventi Organizzazioni Sindacali indicono, per tutto il personale docente e ATA, una assemblea sindacale per martedì 24 maggio 2022, dalle ore 11.00 alle 13.00 con il seguente O.d.G.:



Decreto Legge 36/2022: stralcio, problematiche ed iniziative ( sciopero 30 maggio)

Atto di indirizzo e rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale

Formazione obbligatoria dei docenti

Concorsi e Reclutamento personale docente e ATA

Valutazione



L’Assemblea è convocata in presenza in tutte le scuole con collegamento on line con i Segretari generali provinciali che interverranno dall’I.I.S.S. “Pacinotti “di Taranto.

L’assemblea in ogni istituzione scolastica, sarà presieduta dalla RSU d’Istituto che è invitata a curare il collegamento da remoto.

Ai lavori parteciperà il Segretario generale regionale della Uil Scuola Rua Giovanni Verga.

Il link per diretta You tube per partecipare all’assemblea è il seguente:

https://youtu.be/ji9djhpEYAM

Con la presente si fa richiesta di locali idonei in cui sia garantito il collegamento on line.

Si prega di notificare al personale mediante registro elettronico, circolare interna e pubblicazione sul sito della scuola al fine di favorire la massima partecipazione dello stesso all’assemblea.

La presente è inviata a tutte le scuole della Provincia di Taranto. In mancanza di comunicazione ufficiale, gli interessati possono contattare la segreteria della scuola di appartenenza per esercitare il diritto di partecipazione (art. 23 commi 1-3-4-7-8 del CCNL 2016/2018).

A tal fine si rammenta alle istituzioni scolastiche che il co.6 dell’art. 8 CIR Puglia sulle assemblee sindacali territoriali siglato il 05/09/2008, recita testualmente:

“Per le assemblee che coinvolgono contemporaneamente più ordini e gradi di scuole, nelle quali l’orario di svolgimento delle attività didattiche sia differenziato, si considera convenzionalmente riportato alle ore 8,00 l’inizio delle attività e alle ore 13,00 il termine delle medesime attività, ai fini del computo delle ore di assemblea. Le assemblee che coinvolgono particolari categorie di lavoratori (docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado in servizio nel turno pomeridiano, docenti dei corsi serali negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado, docenti dei corsi EDA, docenti di strumento musicale, ecc.) possono essere convocate, sempre nei limiti del monte ore annuale individuale di cui al precedente comma 2, con sospensione dell’attività didattica anche in orari non coincidenti con lo svolgimento delle assemblee medesime, secondo modalità che comportino il minor disagio possibile per gli alunni; in particolare, laddove sia funzionante il servizio di mensa, le attività didattiche si svolgeranno in unico turno antimeridiano.”

I sindacati: CISL SCUOLA, FLC CGIL Brindisi, UIL Scuola, SNALS, GILDAS UNAMS

