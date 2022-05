La nuova Campagna Limited Edition di birra Raffo: The New Faces of Taranto 2022

Si è tenuto oggi, giovedì 19 maggio 2022, presso il “Sud food & music” in piazza J. F. Kennedy a Taranto l’evento targato Birra Raffo “The New Faces of Taranto 2022”, durante il quale sono stati rivelati in anteprima i volti della nuova campagna promozionale del prodotto.

Dopo la degustazione, gli ospiti dell’evento, in qualità di relatori, hanno spiegato la scelta di intraprendere questo tipo di comunicazione.

Tra i referenti del marchio: Pierluigi Quattrini, event manager Birra Peroni; il mister del Taranto Calcio, Giuseppe Laterza ed Eleonora Letizia, brand manager della birra Raffo.

Quest’ultima ha spiegato come si sia preferito puntare sul legame tra il tarantino ed il prodotto, selezionando volti che potessero rappresentare l’identità cittadina.

Uomini e donne del territorio che vivono la propria quotidianità in compagnia della bevanda sono i veri protagonisti. Inoltre si è voluta ribadire la forte sinergia con il Taranto Calcio, testimoniata anche dalla presenza del mister.

L’evento si è poi concluso con un aperitivo presso la location.

