Carcere di Taranto, 15 poliziotti per 700 detenuti. Il SAPPE: ormai siamo al collasso

Di seguito un comunicato del SAPPE. “Sembra incredibile ma è proprio così. Non più di una quindicina di poliziotti che a partire dalle ore 16 e fino alle 8 del giorno successivo gestiscono circa 700 detenuti (invece ei 350 previsti) di cui moltissimi appartenenti a clan molto pericolosi della malavita organizzata.

Il SAPPE prende atto che finalmente anche l’amministrazione locale, in totale contrapposizione di quella regionale e romana, rappresenta queste gravi criticità alle autorità competenti comprese quelle di governo, chiedendo aiuto.

Circa una quindicina di giorni fa il SAPPE denunciò l’ennesimo suicidio di un detenuto che forse poteva essere salvato se invece di n.1 poliziotto per 4 posti di servizio di cui tre sezioni detentive con circa 200 detenuti, c’è ne fossero stati di più (almeno altri 2) come prevede la legge e gli accordi sindacali che vengono giornalmente calpestati.

A seguito della denuncia del SAPPE non è successo assolutamente nulla, disinteresse assoluto con la situazione che si è aggravata sempre di più.

Nemmeno i “professionisti del carcere” quali il garante dei detenuti, i radicali, associazioni varie, sempre pronte ad intervenire quando si tratta di denunciare episodi inventati per colpire i poliziotti penitenziari, hanno profferito una sola parola, a tutela del diritto alla vita dei detenuti che sono abbandonati a se stessi , e che loro a parole dicono di difendere.

In questi mesi il SAPPE ha fatto denunce precise, manifestazioni eclatanti, ha avuto promesse dai vertici del DAP che non sono state mantenute.

Anzi la situazione è peggiorata poiché anche l’assistenza sanitaria soprattutto ai detenuti con problemi psichiatrici (che sono decine e decine) che spesso sono abbandonati a se stessi, è peggiorata.

Visto che presso il carcere di Taranto è successo di tutto, proteste, tentati suicidi, aggressioni a poliziotti, rivolte etc.etc., cosa deve accadere ancora perché vengano presi i dovuti provvedimenti? Un omicidio o una evasione di massa come accaduto a Foggia 2 anni fa?

Oppure che anche a Taranto si faccia strada il far west come accaduto a Foggia con il carcere che diventa terra di nessuno per responsabilità di un amministrazione penitenziaria, inefficiente ed irresponsabile?

Proprio per questo il SAPPE chiede di commissariare l’amministrazione penitenziaria ed affidare la gestione delle carceri al ministero degli interni poiché la sicurezza delle carceri è ormai diventato un problema di ordine e sicurezza pubblica, e non ci si può permettere così come avviene in certe regioni di regalare i penitenziari ai detenuti grazie ad una politica fallimentare del ministro della giustizia e del DAP.

E’ quello che si augurano i poliziotti penitenziari che stanno firmando a centinaia il referendum indetto dal SAPPE per il passaggio del ministero degli Interni, poichè non è possibile che tra il disinteresse dell’amministrazione penitenziaria un carcere di 1° livello come quello di Taranto possa essere gestito da appena 15 poliziotti per 700 detenuti.”

