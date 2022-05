Aspettando la Biennale di Taranto, il 21 Maggio una tavola rotonda

Si terrà il 21 maggio alle ore 11:30 a Taranto, presso il Mercure Delfino in Viale Virgilio 66, l’incontro aperto al pubblico “Aspettando la Biennale del Mediterraneo di Taranto. Una tavola rotonda con esperti di Architettura, Arte Contemporanea e Cinema” organizzato dalla società di architettura, ingegneria, design e comunicazione MAS – Modern Apulian Style e dall’associazione di promozione sociale Ella in collaborazione con la società cooperativa Museion.

Grazie al lavoro sinergico avviato nel 2020 dal Comune di Taranto con il Ministero della Cultura e la Regione Puglia, partirà ufficialmente nel 2023, nel capoluogo ionico, la Biennale del Mediterraneo, con lo scopo di promuovere a livello nazionale ed internazionale lo studio, la ricerca e la documentazione nel campo delle arti contemporanee legate al Mediterraneo, mediante attività stabili, manifestazioni, sperimentazioni, progetti.

La Biennale del Mediterraneo vorrà creare un ponte tra le culture che abitano le sponde del Mediterraneo dove si riconoscono tratti comuni dell’architettura e delle arti nei loro diversi aspetti, a testimoniare una lontanissima ma solida origine culturale condivisa. Il principale aspetto che caratterizza la cultura mediterranea è il rispetto dell’ambiente naturale, l’adattarsi ad esso ed alle sue caratteristiche, climatiche ma non solo, per dare luogo a città ed ambienti costruiti sostenibili. L’adattarsi con rispetto alla natura è la principale proprietà della nostra cultura, da riscoprire oggi come non mai, per tendere verso la sostenibilità sociale ed ambientale.

Taranto sarà il punto di ricongiunzione culturale tra Nord e Sud, tra Occidente ed Oriente del Mediterraneo, cercando di riscoprire un’origine culturale comune, sulla quale edificare una nuova stagione di convivenza e di pace. La Biennale del Mediterraneo vorrà indagare a Taranto, inoltre, la relazione tra il mondo delle arti e la comunità, coinvolgendo gli attori pubblici, privati e sociali attraverso la sperimentazione di nuove idee e l’organizzazione di una serie di eventi e di attività legate all’Architettura, all’Arte Contemporanea e al Cinema.

Attraverso la Biennale del Mediterraneo, si vorrà cercare di rafforzare il senso di appartenenza del cittadino con la città, sensibilizzare la comunità alla partecipazione, al rispetto e a prendersi cura del proprio territorio, innescare legami con l’ambiente circostante e attivare meccanismi di rafforzamento del senso identitario in chiave inclusiva, solidale, sostenibile e tecnologica. La Biennale del Mediterraneo avrà inoltre la capacità di attirare un grande pubblico, promuovendo così l’immagine di Taranto e dell’Italia nel Mondo. Si è inteso organizzare questa tavola rotonda per avviare un nuovo dibattito sull’argomento con esperti a livello internazionale, al fine di evidenziare, in particolare ai giovani cittadini di Taranto, le potenzialità di un così grande progetto culturale, come esso possa creare nuove opportunità lavorative e le sue ricadute, oltre che in termini economici e di sviluppo, anche in termini di qualità della vita.

La tavola rotonda si terrà dalle ore 11.30 alle ore 13.00, con i seguenti interventi: – Mane Cisneros, Critico cinematografico e direttrice del Festival del Cinema Africano di Tarifa; – Bruno Corà, Storico dell’arte, Critico d’arte, Accademico, Presidente Fondazione Burri; – Giulio De Mitri, Artista, Professore di tecniche e tecnologie delle arti visive contemporanee, Presidente CRAC; – Rinaldo Melucci, Già Sindaco di Taranto e Promotore della Biennale del Mediterraneo; – Marco Müller, Critico cinematografico, Produttore cinematografico e Direttore artistico; – Gianluca Peluffo, Architetto e Professore Università degli Studi di Enna Kore; – Isodoro Pennisi, Architetto e Professore Università Mediterranea di Reggio Calabria; – Roberto Silvestri, Giornalista e Critico cinematografico.

L’incontro sarà moderato dall’ingegnere Giuseppe Fanelli e dalla giornalista e critico cinematografico Gemma Lanzo, entrambi cofondatori dello Studio MAS che dal 2017 al 2019 ha organizzato e realizzato a Taranto, in collaborazione con il Comune, la MAS WEEK, Festival di Architettura, Design e Arte.

