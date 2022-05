Oggi in Puglia il Viceministro del Mise, Alessandra Todde

Il Vice Ministro dello Sviluppo Economico, Alessandra Todde, sarà oggi in Puglia per incontrare dapprima a Mottola (TA) i lavoratori della Tessitura Albini per aggiornarli sul possibile passaggio di proprietà dell’ex cotonificio industriale alla Motion Spa, e successivamente si dirigerà a Taranto per un saluto a candidati e attivisti del MoVimento5Stelle presso la nuova sede in Corso Umberto 171, dove è previsto un incontro con la stampa.

Dopo aver fatto tappa presso il comitato elettorale del candidato sindaco del fronte progressista, Rinaldo Melucci, ci sarà un incontro in Piazza Immacolata con i rappresentanti dei lavoratori ex Cementir.

A seguire il Viceministro Todde farà visita allo stabilimento della Vestas Blade Italia; una delle eccellenze del territorio, la cui attività ben si coniuga con la politica di transizione ecologica portata avanti da tempo dal M5S.

In serata a Galatina (LE) il Viceministro Todde parteciperà all’incontro-dibattito pubblico dal tema: ”Innovazione e digitalizzazione nelle città e nelle imprese”.

Durante i diversi appuntamenti previsti nella giornata, il Viceministro Alessandra Todde sarà coadiuvato dal Sen. Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle, e dall’On. Leonardo Donno, componente della Commissione Bilancio e Tesoro della Camera.

Segue il programma degli incontri:

Ore 11.00 – incontro a Mottola (TA) in Piazza XX Settembre con il sindaco Barulli, le rappresentanze sindacali e i lavoratori della Tessitura Albini;

Ore 12.30 – incontro a Taranto con candidati e attivisti del M5S Taranto presso la sede di Corso Umberto 171 (punto stampa);

Ore 13.15 – incontro a Taranto, in via Di Palma 69, presso comitato elettorale del candidato sindaco della coalizione progressista, Rinaldo Melucci;

Ore 14.00 – incontro a Taranto, in Piazza Maria Immacolata, con i rappresentanti dei lavoratori ex Cementir;

Ore 15.30 – visita allo stabilimento di Taranto della Vestas Blade Italia;

Ore 19.00 – incontro-dibattito a Galatina (LE), in piazzetta Cavoti, sul tema: ”Innovazione e digitalizzazione nelle città e nelle imprese”.

