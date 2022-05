Stadio, “San Cataldo”, Brt e Bac, Melucci: “Il futuro di Taranto è già realtà”

“Entra nel vivo la campagna elettorale della coalizione “Ecosistema Taranto 2022”, con l’avvio della seconda fase della campagna di comunicazione.

In questi giorni sarà presentata una serie di opere emblematiche del programma del candidato sindaco Rinaldo Melucci, in assoluta continuità con quanto progettato e realizzato negli ultimi 5 anni, durante il suo mandato da primo cittadino.

Grazie alle tavole disegnate dalla mano talentuosa dell’architetto Ubaldo Occhinegro, iniziamo a scoprire il profilo della città che nei prossimi anni sarà palcoscenico di un processo di rigenerazione e transizione unico in Italia.

«Dal nuovo stadio “Erasmo Iacovone” al parco delle arti e della musica che sorgerà nell’area dei Baraccamenti Cattolica, dal nuovo ospedale “San Cataldo” ai 60 km delle Brt – le parole di Rinaldo Melucci – questo è solo un assaggio di ciò che Taranto è destinata a diventare. Abbiamo pensato di consegnare al dibattito elettorale di questi giorni un segnale di concretezza, l’immagine tangibile di ciò che proponiamo con il nostro programma e non le generiche enunciazioni che abbiamo visto altrove. Questi progetti sono realtà, sono pilastri di un disegno generale che stiamo vedendo realizzarsi giorno per giorno. Non è la promessa di un futuro diverso, quel futuro è già attuale».

Dopo l’immagine del nuovo stadio “Erasmo Iacovone” e del nuovo ospedale “San Cataldo”, oggi tocca alle Brt.”

