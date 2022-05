Kyma Servizi: ridefinite le cariche sociali

Ridefinite le cariche sociali all’interno del consiglio di amministrazione di Kyma Servizi. Presidente è stato nominato il vicepresidente uscente, avvocato Anna Maria Franchini. Il consigliere Claudio Stola, geometra, è il nuovo vicepresidente. Nominato per cooptazione il terzo consigliere, il commercialista Giuseppe Friolo.

“Ringrazio il Cda per la fiducia accordatami “- ha dichiarato il presidente Franchini.

“La società partecipata è chiamata nei prossimi mesi ad importanti sfide a cominciare dal progetto Green Passage, finanziato dalla Regione Puglia, che sta per entrare nella fase attuativa”.

(foto di repertorio)

