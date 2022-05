Industria Felix premia le 60 imprese più competitive e affidabili della Campania

Giovedì a Napoli a Città della Scienza la 42a edizione del Premio. Presenti l’assessore Marchiello e i vertici di Confindustria, conclude il presidente De Luca

Sono 34 della provincia di Napoli, 10 di Salerno, 8 di Avellino, 5 di Caserta e 3 di Benevento: i nomi

Sono 60 le società di capitali con sede legale in Campania che giovedì mattina a Napoli nell’Auditorium di Città della Scienza saranno insignite dell’Alta Onorificenza di Bilancio in occasione del 42° evento del Premio Industria Felix, quinta edizione campana. Trentaquattro per la provincia di Napoli, 10 di Salerno, 8 di Avellino, 5 di Caserta e 3 di Benevento: sono le aziende tra le più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili a conduzione femminile, under 40 e straniera, a vocazione internazionale, le pmi innovative, le piccole, medie e grandi imprese, quelle per miglior crescita secondo Cerved e le migliori per settori.

Le aziende sono state scelte da un qualificato Comitato Scientifico rispetto ad un incontrovertibile algoritmo di competitività relativo al conto economico, all’affidabilità finanziaria indicata dal Cerved Group Score Impact e da una media addetti non inferiore all’anno precedente.

Qui di seguito i nomi delle 60 aziende distinte per sede legale che giovedì parteciperanno con i vertici aziendali.

CAMPANIA (60). Avellino (8): Acca Software, Aliberti Multiservizi, Bruno, Cofren, HCM, I.P.S. (Industria Produzione Semilavorati), Torello Trasporti, Vitillo. Benevento (3): Relegno, Rummo, Ten Project. Caserta (5): Calzaturificio Dema, Futura Line Industry, MD, Progest, Proma. Napoli (34): A. Abete, Agora, Atelier Vacanze, Be Green Tannery Innovazione Conciaria Italiana, BKL, Caffè Borbone, Chimpex Industriale, Ciao People, Com-Cavi, Energas, Esseti Farmaceutici, Farmacosmo, Ferone Pietro E C., Futura, Gori, I.D.V., Icommerce, Industry A.M.S., Italcoat, Laminazione Sottile, Live Show Food, Ludoil Energia, Mare Engineering, Marigo Italia, Napoli Canale 21, Okolab, Pagano, S. Paolo Ristorazione, Sapa, Sideralba, Stress, Travellero, Villa Delle Querce, Wind. Salerno (10): Balestrieri Holding, Convergenze, Di Mauro Officine Grafiche, F.I.A.D., Fisiopharma, Genetic, Healthware Group, S.A.R.I.M., Tecnocap, Trans Italia.

I dettagli sull’inchiesta condotta dal trimestrale di economia e finanza Industria Felix Magazine, diretto da Michele Montemurro, saranno forniti nell’evento presentato dallo scrittore e vice direttore del Day time Rai Angelo Mellone e della giornalista e conduttrice del Tg1 Maria Soave. L’evento di IFM è co-organizzato con Regione Campania in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Confindustria Campania, Simest, con la media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking e Grant Thornton. Nella circostanza Cerved presenterà in anteprima la struttura produttiva e le prospettive di crescita delle imprese della Campania.

I saluti iniziali saranno portati dal presidente della Fondazione Città della Scienza Riccardo Villari, dall’assessore alle Attività produttive della Regione Campania Antonio Marchiello, dal presidente di Confindustria Campania Luigi Traettino, dal componente del Gruppo Credito e Finanza di Confindustria e co-portavoce del Comitato scientifico di Industria Felix Filippo Liverini, dal vice presidente di Confindustria Vito Grassi, mentre interverranno il commissario ZES Campania Giuseppe Romano, il direttore generale DG Sviluppo economico della Regione Campania Raffaella Farina, il senior manager dell’Investment banking di Banca Mediolanum Marco Gabbiani, il partner di Grant Thornton Consultants Gianluca De Margheriti, tramite videomessaggio l’Ad di Simest Mauro Alfonso, il direttore responsabile di Industria Felix Magazine Michele Montemurro, l’executive vice president – Corporate sales di Cerved Group S.p.A. Fabio Biasini, e concluderà i lavori il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

