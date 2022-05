Palagianello, un arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

I carabinieri della Stazione di Palagianello (TA) hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione del traffico di droga, durante il quale hanno arrestato, in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, un 29enne del luogo segnalato in banca dati.

Il predetto, notato aggirarsi nei pressi della stazione ferroviaria con fare sospetto, alla vista dei carabinieri si è dato alla fuga, venendo rincorso, bloccato e trovato in possesso di 3 involucri di cocaina, per un peso complessivo di grammi 6,5 nonché di 20,00 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita.

L’arrestato, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, è stato condotto presso la sua abitazione agli arresti domiciliari, come disposto dalla Autorità Giudiziaria.

La droga sequestrata verrà analizzata nei prossimi giorni dal laboratorio analisi del Comando Provinciale di Taranto, mentre il denaro verrà depositato su un libretto postale del fondo unico di giustizia.

