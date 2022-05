“Europa Verde” per Melucci sindaco, presentata la lista

Nella sede del comitato elettorale di Rinaldo Melucci, candidato sindaco della coalizione “Ecosistema Taranto 2022”, è stata presentata la lista di “Europa Verde” per le prossime consultazioni amministrative del 12 giugno. Oltre Rinaldo Melucci, hanno partecipato alla presentazione Angelo Bonelli, co-portavoce di “Europa Verde”, Luigi Boccuni e Giovanni Carbotti.

«L’unico voto ecologista è quello per “Europa Verde” – ha dichiarato Bonelli – gli altri sono solo fake e urlatori professionisti. I Verdi, dalla Francia alla Germania, hanno costruito alleanze per portare avanti progetti di cambiamento ed è quello che faremo a Taranto, se ci sarà una nostra affermazione. Sarebbe stato irresponsabile in questa fase storica della città non assumersi la responsabilità del governo. I cittadini non hanno bisogno di posizioni di testimonianza urlate, ma di cambiare la città. Il voto a “Europa Verde” è l’unico voto ecologista e per la legalità».

«Non potevamo continuare a parlare di temi così importanti come lo sviluppo sostenibile, la transizione giusta, l’economia circolare – ha aggiunto Melucci – senza il contributo di “Europa Verde”. L’anomalia era che questa realtà politica così importante fosse altrove, perché questa era già la sua casa, tutto il percorso di rinascita che abbiamo avviato per Taranto stava già nelle loro pianificazioni. Ringrazio Angelo Bonelli per il lavoro fatto, per aver messo la prospettiva di Europa Verde prima di qualsiasi altra questione, per aver trovato persone splendide e di qualità per dare continuità alla visione comune. È come fossero 32 api, pronte a contaminare la politica con il polline del buon ecologismo tarantino. Tutti possono urlare, è vero, ma far crescere nuovi fiori è altra cosa, è responsabilità. Ed “Europa Verde” è pronta a questa sfida».

