Cooperativa di comunità a Taranto, Liviano firma protocollo di intesa col candidato Melucci

Mercoledì 18 alle ore 18 si terrà presso il Nautilus (via Virgilio 2) l’incontro pubblico dal titolo “Pace è comunità”, organizzato dal candidato al Consiglio comunale Gianni Liviano alla presenza del candidato Sindaco Rinaldo Melucci e tanti illustri relatori, tra cui l’Onorevole Pierluigi Castagnetti, già segretario nazionale del Partito Popolare.

L’evento sarà anche l’occasione per presentare il progetto di Liviano che prevede la nascita della prima cooperativa di comunità a Taranto, prima nel quartiere in cui risiede e poi, gradualmente, in altre zone della città.

“La cooperativa di comunità – spiega Gianni Liviano – rappresenta uno speciale modello di aggregazione sociale in grado di costruire risposte condivise dai cittadini ai bisogni collettivi, mettendo a disposizione la propria creatività, il proprio saper fare. Si tratta di un progetto caratterizzato da una forte innovazione sociale e basato sulla condivisione: i cittadini soci identificano insieme i bisogni, elaborano le idee e costruiscono un percorso di risposta coerente con le risorse disponibili sul territorio. L’obiettivo è triplice: da un lato costituire un patto intragenerazionale e complementare nelle capacità professionali e nelle esperienze lavorative, dall’altro creare lavoro per chi non ne ha e, terzo, favorire relazioni di vicinanza tra le famiglie del quartiere con particolare attenzione verso le fragilità e le solitudini.”

A garantire l’impegno del candidato a portare avanti il progetto, la firma di un protocollo di intesa con il Candidato Sindaco Rinaldo Melucci.

“Prima dell’esito della tornata elettorale – continua Liviano – ci metto una firma che certifica il mio impegno. Ho già chiesto ai cittadini il loro contributo – fondamentale – attraverso la compilazione di un questionario che ho già distribuito nel mio quartiere, e che serve per conoscere i loro bisogni e le loro idee. A loro chiedo un piccolo sforzo, ossia quello di compilarlo e di riconsegnarmelo, perché è lo strumento che ci permette di costruire insieme questo progetto”.

Parteciperanno all’incontro:

Gianni Liviano, Candidato al Consiglio comunale

Rinaldo Melucci, Candidato Sindaco

Pierluigi Castagnetti, onorevole e già segretario nazionale del Partito Popolare

Domenico Casciano, presidente del Comitato Tecnico-Scientifico di Anffas Onlus Puglia e Basilicata

Mino Fabbiano, Sindaco di San Giorgio Jonico -TA

Rino Montalbano, Professore Politecnico di Bari

Sergio Blasi, estensore della legge regionale sulle cooperative di comunità).

