Peyrani Sud, nota di Acciaierie d’Italia

“In relazione alla situazione operativa annunciata oggi dalla società Peyrani Sud, Acciaierie d’Italia comunica che i gravissimi incidenti occorsi recentemente in attività svolte dalla Peyrani Sud hanno costretto ADI a valutare con cautela l’estensione del relativo contratto, in scadenza a giugno 2022.

Peyrani Sud ha registrato infatti ben due incidenti fatali – anche se non in attività svolte per conto di Acciaierie d’Italia – e, da ultimo, un gravissimo incendio proprio ad una delle gru in servizio per Acciaierie d’Italia al IV sporgente, che ha messo a rischio la sicurezza di tutti gli operatori e causato ingenti danni economici, ben superiori al valore dei servizi erogati in favore di ADI.

Acciaierie d’Italia prende atto dell’annuncio da parte di Peyrani Sud della sua illegittima decisione di interrompere il servizio e agirà nelle opportune sedi per tutelare i propri interessi.”

Nota di Acciaierie d’Italia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: