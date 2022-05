Iniziativa di solidarietà della Onlus Giusti

In data 10 maggio 2022, la onlus “Giusti”, attraverso i suoi attivisti, si è resa protagonista di un gesto di solidarietà. Grazie al gruppo “Pascar”, che ha donato il materiale alimentare, i membri dell’associazione hanno provveduto alla distribuzione e alla consegna ai richiedenti.

Il risultato dell’iniziativa è stato positivo e, come dichiarato da Sebastiano Pulito, referente dell’associazione di volontariato, “attraverso questo gesto è stato possibile contribuire ad aiutare circa venti famiglie che versano in difficoltà economiche”. La Onlus “Giusti” è sita a Taranto in via Oberdan 123 ed è una realtà solidale presente nel territorio tarantino ormai da anni.

