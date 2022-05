Ex Ilva, nota Presidente Commissione di studio su fenomeno criminalità organizzata

“Su ex Ilva c’è chi millanta e chi, anziché dare risposte, si alza e sfugge. Oggi in Consiglio regionale,- ha detto il consigliere di Fratelli di Italia- non appena si stava per discutere l’interrogazione a mia firma sullo stato dell’arte dell’ex Ilva, sui lavoratori che non vengono pagati, sulle bonifiche che tardano ad essere effettuate, il presidente della Giunta ha ben pensato di alzarsi e andare via. A nulla è servito il tentativo della presidente del Consiglio di farlo rientrare in Aula.

Il presidente della Giunta non ha forse ancora ben chiaro che il capoluogo ionico merita rispetto, ha bisogno di risposte concrete stanco ormai dei tanti proclami da campagna elettorale che sono stati lanciati negli ultimi anni. Aspetteremo pazientemente anche stavolta, sperando che alla prossima seduta utile -come ha garantito la Presidente dell’Assemblea pugliese- qualcuno risponda davvero.”

