«Quando i Comuni fanno rete, nascono dei grandi progetti», ha esordito così il sindaco di Laterza, Franco Frigiola, durante la conferenza stampa che si è tenuta presso la casa comunale per presentare il progetto “Rigenerazione Urbana Laterza-Palagianello 2022”, presentato al Ministero dell’Interno.

Si tratta di un progetto dell’importo complessivo di 5 milioni di euro, di cui 3,7 a Laterza, Comune capofila e 1,3 a Palagianello.

Il tema centrale è quello degli elementi che accomunano le due realtà, in primis il Parco Regionale della Terra delle Gravine, il carsismo e la difficoltà di gestire, all’interno di un territorio urbanizzato, le acque piovane che vanno a confluire nelle gravine e che le amministrazioni comunali sono chiamate costantemente a tenere sotto controllo.

Un altro elemento che avvicina i due territori è il “turismo lento”. Negli ultimi anni infatti questo interessante settore dello sviluppo, si è ampliato grazie soprattutto al cammino materano, che ha lo scopo di mettere a sistema molti di quei tracciati che conducono a Matera, tra questi infatti la via ellenica che collega Laterza a Palagianello.

I progetti presentati, realizzati dai progettisti di Europan, riguardano dei pezzi ampi di territorio, che si inseriscono in un nuovo sistema di mobilità, approvato dal Pums. Nello specifico, l’area di intervento per Laterza riguarda le due piazze, Vittorio Emanuele e Plebiscito, con l’obiettivo di legare il centro storico a strapiombo sulla Gravina, e la città.

Mentre Palagianello ha puntato su piazza Rampi, una porzione di via Giulio Cesare e Piazza Regina del S. Rosario, intervento pensato come parte di un nuovo sistema che metta in connessione il centro storico con la città nuova.

«Il nostro scopo-commenta il sindaco di Laterza Franco Frigiola- è quello di rendere la piazza moderna, vivibile, sostenibile e soprattutto che si possa conciliare con il rifacimento di via Roma, che vedrà l’abbattimento delle barriere architettoniche della via centrale, dunque, sarà una prosecuzione del progetto. L’altra cosa positiva-aggiunge -sarà un segno distintivo, poiché i due interventi saranno caratterizzati da alcune applicazioni in maiolica, il nostro brand più importante. Ringrazio-conclude- l’ufficio tecnico per il lavoro fatto».

“Abbiamo partecipato a questo finanziamento con il comune di Laterza con l’auspicio che ci venga finanziato- dichiara l’assessore alle politiche ambientali, Francesco Petrera- con lo scopo di riqualificare ambienti urbani importanti, di condivisione e di socializzazione, piazze che potrebbero diventare più dinamiche e più sostenibili per i cittadini, grazie a questi interventi. Oggi, abbiamo messo in sinergia occasioni importanti di sviluppo per i due territori, uno step importante che ci porterà ad una vera transizione sociale».

«L’uomo al centro della piazza- commenta Giovanni Caldaralo, consigliere con delega all’urbanistica e rigenerazione urbana del comune di Laterza – Una progettualità che dà priorità alle esigenze delle persone. Abbiamo sviluppato questa idea con il comune di Palagianello, unendo le due piazze con il cammino materano. È stato un percorso lungo e importante finalizzato alla valorizzazione dei cittadini e spero che venga finanziato dal Ministero».

«Facendo rete possiamo avere dei grandi risultati, questo è un anno storico come ha detto il sindaco-dichiara Salvatore Colacicco, assessore ai lavori pubblici e all’agricoltura del Comune di Laterza- abbiamo avuto la capacità di partecipare a quasi tutti i bandi del PNRR, avendo un’idea del territorio, sapendo cosa volevamo e soprattutto cosa pensavamo, partendo dal rischio idrogeologico , dall’edilizia scolastica, fino ad arrivare alle infrastrutture. Progetti-conclude- che partiranno a breve- come la centralissima via Roma. Stiamo lavorando bene, sia per il territorio che per i cittadini, è questa la nostra missione».

