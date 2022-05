Superbonus, Turco (M5S): «Amareggiati da dichiarazioni di Draghi»

«Non riusciamo a comprendere fino in fondo le dichiarazioni del Presidente Draghi a proposito del Superbonus 110%, misura fortemente voluta dal MoVimento 5 Stelle, che ha consentito a tantissime imprese italiane di superare la crisi pandemica. Grazie al Superbonus 110% al 1° gennaio 2022 c’è stato un risparmio energetico pari al consumo annuo di 1,1 milioni di famiglie (fonte: Enea).

Secondo la stima Cresme, del +6.6% di PIL, ben 1,6 punti percentuali sono attribuibili ai bonus edilizi, che rappresentano un vero moltiplicatore economico per il Paese. Se non bastasse, dal 92esimo rapporto di Euroconstruct del 2021, l’Italia rispetto all’anno precedente segna un +15,1% davanti a Regno Unito, Francia, Spagna e Germania, tanto da attribuirle il titolo di “locomotiva” dell’Europa edilizia in un articolo de Il Sole 24 Ore dello scorso novembre. Persino nell’occupazione del settore costruzioni ci sono stati riscontri positivi: nel 2021 oltre 620 mila nuovi posti di lavoro, con un incremento di 130mila unità rispetto all’anno precedente.

Una misura, il Superbonus, che ha ricevuto il plauso della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Layen, messo per iscritto al Parlamento Europeo.

L’amarezza rispetto alle dichiarazioni del Presidente Draghi emerge, a maggior ragione, considerando che proprio ieri è stato approvato il DL Aiuti, dove sono previste estensioni dello sgravio per le abitazioni monofamiliari, che lo stesso Presidente Draghi oggi rinnega.

Il MoVimento 5 Stelle conferma la sua partecipazione al Governo Draghi con l’obiettivo di realizzare la transizione ecologica, nel rispetto delle promesse che abbiamo fatto a 11 milioni di elettori e che non intendiamo tradire per nessun motivo.» Lo afferma in un comunicato stampa il Sen. Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle e già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel Governo Conte II.

