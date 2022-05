Il 12 maggio la Giornata internazionale dell’infermiere

Il prossimo 12 maggio dalle ore 14.30 presso l’auditorium della LUMSA – Piazza S. Rita – 74121 Taranto – in occasione della Giornata internazionale dell’Infermiere, si svolgerà un importante Convegno organizzato dall’Ordine delle professioni infermieristiche della Provincia di Taranto sull’evoluzione della pandemia da COVID 19 e la malattia professionale per il personale sanitario.

È la prima iniziativa in Italia che indaga sugli effetti dell’infezione del SARS-CoV-2 sul personale sanitario e il conseguente riconoscimento della malattia professionale, afferma il Presidente OPI Taranto Dott. Pierpaolo Volpe.

Alla giornata di studio parteciperanno illustri relatori tra i quali figura il Dott. Michele Conversano, Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL Taranto e Coordinatore regionale del Gruppo di lavoro vaccinazione anti COVID-19 e l’avvocato Massimiliano del Vecchio, uno dei massimi esperti in materia di malattia professionale e infortunio sul lavoro, continua il Presidente Volpe. Verrà posta, altresì, l’attenzione sull’obbligo vaccinale e le ricadute sull’esercizio della Professione con una relazione mia relazione, afferma il Presidente Volpe. Gli Infermieri sono la categoria professionale che più di tutte è stata travolta dall’emergenza sanitaria da COVID 19 soprattutto in termini di vite umane e di esiti da “Long Covid” che dovranno essere riconosciuti come malattia professionale.

Il 12 maggio ricorre come a tutti noto la Giornata internazionale dell’Infermiere, un momento celebrativo e di riconoscimento professionale che l’Ordine delle Professioni infermieristiche di Taranto ha voluto condividere con gli studenti del Corso di laurea in infermieristica con una iniziativa formativa che avrà inizio dalle ore 09.00 sempre presso l’auditorium della LUMSA – Piazza S. Rita – 74121 Taranto, afferma il Presidente Pierpaolo Volpe.

Gli Studenti rappresentano la leva strategica della Professione e della Sanità del futuro – afferma il Presidente Volpe – per questo riteniamo fondamentale coltivare sin dalle “fondamenta” i valori, l’etica e la deontologia della Professione infermieristica. All’evento formativo/celebrativo sono stati invitati esponenti politici del territorio e la Direzione strategica della ASL Taranto.

