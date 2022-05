“Utilizzando le risorse che avevamo accantonato durante il mio mandato, la direzione Patrimonio ha acquistato strutture in legno che arrederanno il nostro parco Cimino. Saranno montate entro maggio.

Questi arredi si aggiungono ai playground previsti in ogni quartiere, e già realizzati in via Scoglio del Tonno e in piazza Catanzaro.

Sono azioni che rientrano in un piano di rigenerazione urbana e ambientale che porteremo avanti nei prossimi anni”, conclude la nota di Rinaldo Melucci.

