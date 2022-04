Sul Lago di Garda buona prova per i velisti di Ondabuena

Ondabuena con la squadra sostenuta da Teleperformance Italia si fa valere nella seconda tappa valevole per la Ranking Nazionale di Vela classe O’Pen Skiff.

Nelle acque del Lago di Garda e ospiti del club Circolo Vela Arco, in Trentino, i giovani atleti (categoria under 15 e under 12) di Ondabuena hanno scalato la classifica che consentirà ai timonieri tarantini di avanzare ancora buone aspettative sul campionato italiano di categoria.

Dopo aver disputato le prime prove nelle acque amiche del Golfo di Taranto, la seconda tappa si è disputata al Nord nelle acque del Lago di Garda caratterizzato da venti costanti e tesi dal mattino alla sera.

“Abbiamo incontrato i tipici venti della zona e i nostri atleti si sono provati con condizioni meteo e ambientali completamente differenti dal loro abituale campo di allenamento – ha spiegato coach Gianfranco Muolo – Ma nonostante tutto ciò nella categoria Under 12 abbiamo sfiorato il podio.”

Per una sola posizione infatti, dopo una brillante prova, in regata 3 in regata 6 (rispettivamente prima e quarta posizione), nelle 9 prove disputate per gli Under 12, Davide Sergio del Circolo Velico Ondabuena conquista la sesta posizione, dietro al podio composto da Alessandro Tedesco (Vento di Tramontana), Allegra Morroni (Associazione Mario Jorini), Ugdulena Antonio Catalano (Ventro di Tramontana), Andrea Massaro (Vela Club Palermo) e il primo posto di Irene Cozzolino (CN Monte Procida).

Buone posizioni anche per Alessandro Convertino (16° posto) e Manuel Albanese (18° posto).

Prova di temperamento anche per gli esordienti nella categoria Under 15, Vito Giove (41°), Nicolo Sacco (47°) e Pavitra Tripaldi (52°).

E’ stata una grande occasione di crescita e una prova di maturità per tutti i nostri atleti proiettati per la prima volta in una competizione di respiro nazionale con più di 100 atleti iscritti – ha terminato Muolo.

Prossimo appuntamento per il team OndaBuena Teleperformance a San Benedetto del Tronto il 7 e 8 maggio, per l’interzonale Adriatico valevole per il Ranking Nazionale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: