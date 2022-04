Servizio di controllo “Ad alto impatto” dei carabinieri della Compagnia di Martina Franca

Nel corso del pomeriggio, la Compagnia Carabinieri di Martina Franca ha attuato un servizio “ad alto impatto”, con serrati controlli nel centro abitato del Comune di Martina: il dispositivo è stato composto, oltre che dalle forze territoriali, anche dai Carabinieri di alcuni reparti speciali: Nucleo Antisofisticazioni Carabinieri di Taranto e Nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno, con l’ausilio del cane “Walley”.

Il servizio ha preso il via con un controllo di due locali commerciali, siti proprio nel centro cittadino: sono quindi stati sanzionati amministrativamente un 49enne ed un 46enne, entrambi martinesi.

Il primo, in qualità di titolare di uno dei due pubblici esercizi, per violazioni sulle norme igienico – sanitarie, mancata attuazione delle procedure di autocontrollo previste dall’HACCP e per mancata informazione ai consumatori. In quell’occasione, il personale del NAS ha provveduto a distruggere ben 30 Kg di alimenti, per i quali appunto non erano state osservate le procedure di abbattimento e relativa conservazione.

Il secondo, in qualità di presidente di un circolo ricreativo, per violazioni sulle norme igienico – sanitarie del locale, e per aver attivato un deposito di bevande in assenza dei requisiti previsti.

Alle attività in questione sono state comminate, rispettivamente, sanzioni amministrative per Euro 2.666 e 1.000.

Durante il servizio coordinato, sono stati poi organizzati tre posti di controllo a doppio senso di marcia, sulla Via Taranto, sulla Via Mottola e sulla Via Alberobello: sottoposte a controllo 27 autovetture, e comminate 4 sanzioni al Codice della Strada per mancato uso della cintura di sicurezza e per mancata revisione del veicolo, con contestuale sospensione dalla circolazione del mezzo.

Infine, grazie al fiuto del cane Walley, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato deferito in stato di libertà un 58enne di Martina Franca, che celava su di sè 80 gr. di Hashish, diviso in piccole dosi. Nell’occasione, sono stati segnalati alla Prefettura jonica due giovani del posto, quali assuntori di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico (avevano in tasca 0,7 gr. e 0,2 gr. di Hashish).

