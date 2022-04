Marco Nilo: “A Musillo chiederò parcheggi subito”

L’avv. Marco Nilo, consigliere comunale uscente e candidato nella lista “Patto per Taranto”, interviene sulla mancanza di parcheggi nel centro cittadino di Taranto e rilancia l’idea di strutture multipiano che proporrà in agenda al candidato sindaco Walter Musillo.

“L’atavico problema dei parcheggi a Taranto – sottolinea – va risolto con celerità affinché la nostra città sia veramente sempre pronta ad accogliere turisti e visitatori. Proprio per questo proporrò al mio candidato sindaco di creare parcheggi multipiano o similari presso le attuali zone già destinate ad area parcheggio ovvero l’area di sosta “Oberdan”, quella di via Icco, quella di via Pacoret di Saint-Bon e quella di via Campania-via Emilia. Nel futuro dovremo invece analizzare la possibilità di poter realizzare parcheggi multipiano in struttura esterna, al posto di palazzine o altre strutture, anche meccanizzati come se ne vedono in alcune città d’Europa (qualche esempio esiste anche in città italiane del nord come Milano)”.

“L’amministrazione Melucci – prosegue – ha sin dal 2018 messo nero su bianco le sue intenzioni sull’argomento ritenendo i parcheggi in struttura nelle aree centrali, soprattutto se hanno una funzione operativa, dei “potenti attrattori di traffico”.

A Walter Musillo chiederò ancora una volta di essere in controtendenza con l’orientamento di Melucci e di creare velocemente soluzioni di parcheggio per chi vuole vivere il centro e le restanti zone di Taranto ad alta affluenza di popolazione in cui serve la presenza di maggiori stalli.

L’assenza di parcheggi danneggia i commercianti che investono sul nostro territorio e costringe l’utenza tarantina a preferire i grandi centri commerciali dove è possibile transitare con maggiore facilità. Per non parlare dei residenti, soprattutto del centro cittadino e di zone trafficate come quelle di via Liguria, via Campania, via Umbria e Viale Virgilio che si trovano perennemente a dover lottare con la ricerca del parcheggio per tornare a casa. A questi ultimi andranno garantiti parcheggi e formule di convenzioni agevolate. Sono sicuro che Walter Musillo saprà accogliere e far sua la proposta nel migliore dei modi”.

