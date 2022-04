“La vita in sala parto”, mostra fotografica per la Giornata internazionale dell’ostetrica

Si intitola “La vita in sala parto” ed è una mostra fotografica speciale, realizzata con foto e istantanee scattate nei presidi ospedalieri di Asl Taranto che ospitano i tre punti nascita della provincia: al Santissima Annunziata, a Martina Franca e a Castellaneta.

L’evento celebra la Giornata internazionale dell’ostetrica che quest’anno ricorre giovedì 5 maggio. La mostra sarà allestita presso Palazzo Ulmo a Taranto, in via Duomo 53/55 e sarà visitabile nella stessa giornata, dalle 17 alle 20. Le foto esposte sono state realizzate dall’ostetrica Roberta Chiara Cagnetta con l’obiettivo di mostrare attimi reali della vita in sala parto alle coppie in dolce attesa che vorranno partecipare all’evento.

L’iniziativa, realizzata dall’Ordine della professione Ostetrica della provincia di Taranto in collaborazione con Asl Taranto, celebra la figura professionale sanitaria dell’ostetrica ed è aperta gratuitamente al pubblico.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: