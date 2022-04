Atto di vandalismo contro comitato Musillo

Ieri, 25 aprile 2022, nelle ore pomeridiane il Comitato Elettorale del candidato Sindaco della Grande Alleanza per Taranto Walter Musillo, è stato oggetto di un atto di vandalismo.

La sede del Comitato in via Di Palma, infatti, al passaggio di una manifestazione probabilmente legata ai valori di libertà della giornata del 25 aprile, è stata fatta segno da lanci di vernice rossa che hanno imbrattato le vetrine, il frontespizio del palazzo in via Di Palma e il marciapiede della centralissima via del Borgo.

«Io spero davvero che non ci sia una matrice politica in quanto accaduto e che si tratti solo del gesto senza senso di qualche scapestrato – dice Musillo – perché in caso contrario ci troveremmo nel paradosso di una manifestazione che inneggia alla pace e alla libertà, impedendo di fatto libertà e pace in casa degli altri. Una doppia morale che onestamente non mi suona inaspettata, abituati come siamo stati in questi anni a considerare “normali” anche le liste di proscrizione della stampa, gli isolamenti degli oppositori, il divieto di ogni forma di confronto» spiega Musillo.

«E il fatto che accada il 25 aprile per il candidato sindaco Walter Musillo è ancora più grave.

Quei ragazzi che hanno vandalizzato il nostro Comitato hanno perso una buona occasione per dare il buon esempio, per spiegare ai loro coetanei cosa significhi essere liberi e contemporaneamente rispettare gli altri – dice Musillo – Anche a loro andrà spiegato il valore di quel principio tanto osannato ma così poco praticato. E’ evidente che c’è un grande lavoro da fare – conclude il candidato sindaco – per riabituarsi anche al pluralismo e alla stessa libertà».

Solidarietà Musillo per atto vandalico

“Solidarietà a Walter Musillo candidato sindaco della coalizione “Grande Alleanza per Taranto”, per il deprecabile atto vandalico contro il suo comitato elettorale”. Lo dichiara Massimiliano Stellato, consigliere regionale.

“I manifestanti che hanno lanciato della vernice rossa contro le vetrate della sede del comitato, nel giorno simbolo della Libertà ritrovata, offendono i valori e il ricordo di questa ricorrenza.

Stigmatizziamo l’intolleranza e la violenza, tanto più se di matrice politica, contro la libera espressione del pensiero, la partecipazione e l’impegno civile.

Invito le forze dell’ordine e il Prefetto a fare luce sull’accaduto, per individuare i responsabili e ripristinare la dovuta serenità, nella campagna elettorale in corso”.

Zaccheo su atti vandalici

Ieri, 25 aprile, un corteo di circa 50 persone che si definiva “pacifista” ha sfilato per le vie del centro di Taranto imbrattando con vernici colorate muri, balconi e marciapiedi della città. Atti vandalici all’insegna dell’inciviltà che con democrazia e libertà celebrate nella giornata di ieri non hanno nulla a che fare.

Prese di mira alcune sedi elettorali, in particolare quella del candidato sindaco Rinaldo Melucci ed il balcone della sede del mio comitato elettorale dove era esposto lo striscione relativo alla mia candidatura nella lista del Partito Democratico a sostegno di Rinaldo Melucci candidato sindaco: al di là degli striscioni che sono inutilizzabili, i danni arrecati alla facciata del palazzo da poco ristrutturato sono notevoli.

La mia solidarietà va anche agli avversari politici in questa campagna elettorale, anche loro vittime di questi atti vandalici.

Oggi stesso mi recherò in Questura per depositare una denuncia perché questi individui che con modalità vandaliche, nel nome della Pace, della Non violenza e della Libertà attaccano, intimidiscono e limitano la libertà degli altri, mettendo, inoltre, in subbuglio il salotto della nostra città, dovranno pagare il loro conto con la giustizia. In una città libera e democratica non è ammissibile manifestare per fare vittime di atti incresciosi chi si impegna in politica con passione, lealtà ed onestà.

Lo dichiara Cisberto Zaccheo, candidato nel Partito Democratico per le comunali di Taranto

