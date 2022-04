Vela, in otto da Taranto per il Ranking Nazionale sul Lago di Garda

Saranno Nicolò Sacco, Vito Giove e Pavitra Tripaldi, per la categoria Under 15 e Alessandro Convertino, Davide Sergio, Federica Centola, Madi Putortì e Manuel Albanese per la categoria Under 12, a difendere i colori rossoblù e a rappresentare il Circolo tarantino Ondabuena nella seconda tappa del Ranking Nazionale della Classe O’Pen Skiff di vela.

Domani gli atleti della squadra Ondabuena Teleperformance, infatti, partiranno alla volta di Arco in Trentino per raggiungere il campo di regata del Lago di Garda, dove dal 23 al 25 aprile si svolgeranno le prove valevoli per il campionato nazionale.

Abbiamo una squadra giovane ma promettente – spiega coach Gianfranco Muolo – ma si tratta di promesse che hanno tanta voglia di provarsi, per la prima volta, con un campo di regata completamente diverso, per caratteristiche geo fisiche e meteo, con il nostro consueto campo di allenamento.

Gli otto atleti pugliesi, infatti, faranno la conoscenza diretta con i due venti predominanti in quell’area: l’Ora e il Pelér, il primo proveniente da Sud e dalla calda Pianura Padana e il secondo da Nord capace di raggiungere anche i 20-22 nodi.

E’ una gara ma anche l’allenamento migliore in vista dei Campionati del Mondo Open Skiff che quest’anno si svolgeranno a metà luglio in Francia nel campo di regata del Lago di Carcans Maubuison.

