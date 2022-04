USB: 27 e 28 aprile, presidio precari Sanitaservice Asl Ta

Nota USB. “Nonostante le tante parole e promesse, sono a casa dal 1° marzo senza lavoro e senza prospettive per il futuro. I lavoratori e le lavoratrici Sanitaservice tornano a chiedere risposte alle istituzioni e al management aziendale della Asl di Taranto.

Dopo l’ultimo incontro, nel quale si è parlato della necessità di adottare uno strumento volto a dare una svolta per risolvere definitivamente la vertenza (legge regionale o atto di indirizzo), ad oggi nulla è cambiato ed è ripiombato il silenzio su una vicenda troppo importante da riporre nel dimenticatoio.

Per questo, il 27 e il 28 aprile a partire dalle 10.00 sino alle 16.00, l’Usb sarà in presidio in viale Virgilio, sotto la Direzione Generale della Asl di Taranto, accanto ai lavoratori e alle lavoratrici per rivendicare il sacrosanto diritto ad un posto di lavoro dignitoso.”

(foto di repertorio)

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: