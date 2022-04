Taranto: consegna attestati corso di sicurezza

Ieri, nella Sala degli Specchi di Palazzo di Città, si è tenuta la cerimonia di consegna degli attestati del corso di formazione per funzionari dei settori tecnici del comune di Taranto. Il percorso formativo, della durata di 12 ore ed articolato in tre giornate attraverso sei moduli didattici, ha coinvolto ed interessato i neo assunti (in tutto 30 dipendenti) del Comune nelle direzioni tecniche, Lavori Pubblici, diretta dall’ing. Simona Sasso che ha promosso lo svolgimento del corso e del settore Urbanistica ( diretto dall’arch. Cosimo Netti) e si è svolto nella splendida location della biblioteca comunale Acclavio.

Gli argomenti trattati hanno fatto focus su salute e sicurezza del lavoro negli appalti pubblici, muovendo dai soggetti coinvolti nei cantieri temporanei, con attenzione ai ruoli, alle funzioni e alle responsabilità dei protagonisti delle attività lavorative con l’occhio rivolto al momento ispettivo, di controllo e di vigilanza. Il corso, allestito dall’associazione APSLC e da Polistudio MIA, ha visto il coordinamento scientifico dell’avv. Nunzio Leone, la docenza dell’avv. Roberta De Donno, dell’ing. Francesco Mingolla e dell’arch. Angelo Di Summa e il tutoraggio della dr.ssa Giada Leone.

Alla cerimonia hanno preso parte il Direttore Generale dott. Eugenio De Carlo e i Dirigenti comunali Netti, Pisano, Sasso , i partecipanti al corso e i docenti. L’evento costituirà l’occasione per manifestare intenti per la crescita professionale delle risorse umane del comune che rinforza e perfeziona il proprio vantaggio competitivo a beneficio della qualità dell’agere amministrativo e pubblico.

