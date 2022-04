Comunali Leporano, Filippo Pavone in campo con una lista

“Dopo aver ascoltato tanti di voi e, soprattutto, dopo aver sentito il sostegno e la vicinanza di numerosi cittadini, ho sentito il bisogno di mettermi nuovamente al servizio della comunità. Sento forte la responsabilità di provare a cambiare le cose, aiutare ed ascoltare i cittadini, migliorare i servizi e rendere più vivibile il nostro territorio. Per queste ragioni, accetto la sfida e sono pronto a metterci la faccia”. Questo è il commento dell’ex vicesindaco e avvocato Filippo Pavone che nei giorni scorsi tramite i social ha annunciato la propria candidatura a sindaco in vista delle imminenti elezioni amministrative.

“Stiamo già lavorando – continua Pavone – su un programma partecipato che cercheremo di condividere con la comunità attraverso l’accoglimento di proposte, consigli e suggerimenti da parte dei cittadini. Riteniamo opportuno che il programma elettorale debba essere scritto a più mani, coinvolgendo i più giovani, le associazioni, i commercianti, i liberi professionisti e tutti coloro che vorranno partecipare e portare il proprio contributo. Abbiamo in mente una Leporano diversa, inclusiva, pulita ordinata e moderna con un’attenzione particolare alla zona marina del nostro paese”.

“Nei prossimi giorni apriremo il dialogo con i cittadini per la stesura del programma attraverso l’apertura di un luogo fisico di confronto permanente. Il nostro progetto politico è un contenitore di idee, un insieme di persone che vogliono lavorare per il bene della comunità. Siamo riusciti ad attrare tantissimi giovani, alla prima esperienza politica, esperti, competenti, appassionati e impegnati nelle associazioni. Non abbiamo voglia di perdere tempo dietro la tradizionale dialettica politica fatta di insulti, offese e beghe personali. Non possiamo assolutamente permetterci di guardare al passato. La nostra ambizione è quella di cambiare, ovviamente in meglio, il futuro della nostra bellissima comunità” ha concluso l’avvocato Filippo Pavone.

