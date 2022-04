Somministrati Arpal, Mazzarano: “Trovate le risorse, ora subito la proroga”

“Grazie al pressing del Consiglio Regionale, alla Presidente Capone, alla disponibilità degli assessori Piemontese e Leo, e con la determinazione dei sindacati si è fatto un decisivo passo in avanti verso la proroga dei contratti dei somministrati che operano nei Centri per l’impiego”.

Lo dichiara il consigliere regionale del PD, Michele Mazzarano, autore dell’emendamento alla legge di bilancio sui somministrati Arpal e protagonista insieme con i commissari delle Commissioni consiliari VI e II del pressing successivo per l’applicazione della legge.

“I dirigenti Arpal hanno finalmente riconosciuto la professionalità di questi operatori e la loro importanza in questa fase, soprattutto nell’affiancamento e nell’avvio al lavoro dei vincitori di concorso. La disponibilità finanziaria dichiarata dall’assessore al bilancio consente di procedere in tempi rapidissimi.

“Le prossime settimane – ha concluso Mazzarano – saranno decisive per discutere della prospettiva di questi lavoratori alla cui specializzazione e professionalità la Regione Puglia non deve rinunciare”.

